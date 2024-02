Radio Marte – Emergenza quasi finita, Olivera e Meret verso il rientro

Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Marte, la rosa a disposizione di Walter Mazzari è quasi al completo. L’allenatore azzurro dovrebbe presto ritrovare in gruppo sia Alex Meret che Matías Viña Olivera nei prossimi giorni.

Entrambi i giocatori hanno aumentato il ritmo di lavoro nelle scorse settimane. L’obiettivo del tecnico è quello di valutarli in campo insieme ai loro compagni e poi decidere se convocarli già per la trasferta di domenica contro il Milan. In caso contrario, il loro rientro sarebbe previsto per sabato 17, in occasione della partita contro il Genoa, dove sarà disponibile anche Victor Osimhen. La situazione di emergenza sembra quindi essere in via di soluzione.