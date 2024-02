Secondo quanto riportato da Telelombardia, il Milan avrebbe messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione. Non sono arrivate conferme ufficiali in tal senso, ma rimane una pista da tenere d’occhio soprattutto nei prossimi mesi. De Laurentiis non ha ancora fatto una valutazione del giocatore, che potrebbe aggirarsi sui 25-30 milioni.