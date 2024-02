Ottime notizie per le squadre di club, la Coppa d’Africa 2025 non si disputerà come di consueto in inverno ma d’estate. Lo ha annunciato il Marocco, paese ospitante, in un comunicato stampa: “La 35a edizione della Can si disputerà durante l’estate del 2025”. Sarà la seconda volta che questa competizione si svolgerà nei mesi estivi, la prima e unica volta risale al 2019, in Egitto. Saranno meno contenti i calciatori che dovranno misurarsi con temperature vicine ai 40 gradi.