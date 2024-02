Piotr Zieliński è stato premiato come miglior calciatore polacco dell’anno per le sue prestazioni nella scorsa stagione. Il premio è stato ritirato dal padre Bogusław, il quale ha dichiarato ai media presenti: “Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia”, come riportato dai media polacchi. È evidente il riferimento all’Inter, con cui Zieliński presto firmerà un contratto fino al 2028 a parametro zero.