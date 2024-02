Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato dei gialloblu soffermandosi anche sul mancato arrivo di Zerbin e Popovic dal Napoli: “Zerbin è un rimpianto per questa sessione di mercato. Mi sarebbe piaciuto riportare il ragazzo qui, ma poi è successo un imprevisto con il Napoli. L’affare è saltato per colpa nostra anche perchè pensavamo di poter prendere un extracomunitario come Popovic ma non era possibile. Mi dispiace“.