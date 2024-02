Marotta: “Non ero d’accordo sull’acquisto di Cristiano Ronaldo”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dell’acquisto di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus: “Sulla decisione riguardante Cristiano Ronaldo, in parte non ero d’accordo. Non c’è dubbio sul fatto che sia un grande campione e una figura di spicco, ma dal punto di vista finanziario ed economico l’operazione era molto onerosa. Questo era il mio punto di vista valutativo. Tuttavia, va precisato che la separazione con la Juventus non è stata determinata solo da questo”.