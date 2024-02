L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli in vista del big match contro il Milan di domenica sera. Secondo il quotidiano il Napoli riprende oggi la preparazione in vista del match di domenica a San Siro contro il Milan. Da monitorare le condizioni di Alex Meret e Matias Olivera, ormai prossimi al rientro. Il portiere potrebbe essere convocato, ma inutile prendersi dei rischi. Mario Rui è squalificato, toccherà dunque a Mazzocchi sulla fascia sinistra. Resta da capire se sarà 4-3-3 o 3-4-3.