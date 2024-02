L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla conferenza stampa di sabato tenuta da Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano il discorso di De Laurentiis è apparso superfluo, non ha dato alcuna risposta su come vuole dare una scossa al momento del Napoli. È in ballo il futuro azzurro. De Laurentiis è apparso in bilico su tale situazione. Sicuramente sta lavorando per venirne fuori. Ma ha dato l’impressione di esser lontano dalla soluzione. Con la decisione di parlare non ha dato ottimismo e fiducia. Tra le difficoltà attuali e un futuro senza volto, il Napoli rischia di togliersi dalla posizione conquistata in questi anni. Per il rilanciare la squadra le difficoltà sono tante. La scelta dell’allenatore e l’acquisto dei giocatori per riproporre il Napoli ai vertici non sembrano facili. Gli errori da evitare sono tanti, De Laurentiis li ha fatti e non si ripeterà, ma le mosse sono complicate. Sicuramente ne verrà fuori, ma deve avere a fianco un uomo di calcio esperto e affidabile.