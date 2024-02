L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione intricata di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano non è già il tempo dei saluti, anche se il futuro è già scritto. Zielinski ha scelto l’Inter ritenendo chiuso il proprio ciclo di otto stagioni, uno scudetto, 355 presenze e 50 gol con il Napoli. Ma siamo a febbraio ed indossa ancora la maglia azzurra e continuerà ad onorandola per un altro pò. Domenica, contro il Milan, in una sorta di futuro derby Zielinski vorrà tornare in campo. Se ne saprà di più oggi quando la squadra si riprenderà gli allenamenti. Ora come ora è ancora del Napoli, ed una sua frase sul far divertire ancora, pronunciata ad alcuni tifosi nei giorni scorsi conferma la sua ambizione di concludere al meglio la sua avventura azzurra