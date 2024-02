L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano Mazzarri può sorridere il mercato invernale non ha portato alla rivoluzione attesa, ma ha dato a Mazzarri nuove carte da giocare a gara in corso, per cambiare l’inerzia del match. Così, finita l’emergenza, il Napoli ha potuto sfruttare le nuove armi a disposizione, cambiando modulo e organizzando una rimonta che potrebbe essere l’inizio di una nuova stagione.