Braida sicuro: “ADL difficilmente sbaglia, può succedere. Sul Barcellona…”

Ariedo Braida, ex ds del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Ci sono dei momenti in cui si possono commettere degli errori, ma devo dire che De Laurentiis ha fatto cose importanti, ha portato il Napoli a vincere lo scudetto e ha fatto del Napoli una delle migliori società a livello finanziario. Avere una società a posto con i conti nel calcio di oggi è importante perché non si può prescindere dall’aspetto finanziario. De Laurentiis è in gamba, lo ha dimostrato a più riprese e la sua storia è una storia di successo. Poi, è comune commettere errori, altrimenti sarebbe immortale. In certi momenti è importante avere dei sentimenti che vanno oltre qualsiasi cosa, è questa la cosa più bella per un uomo. Il Barcellona? Si, è un’ottima squadra ma non è il Barcellona che tutti abbiamo conosciuto. Resta una squadra importante, ma è un po’ staccata dalla vetta e va in difficoltà contro squadre di bassa classifica così come con quelle di alta classifica per cui un Napoli al completo non è assolutamente fuori dai giochi perché non credo sia inferiore ai catalani”.