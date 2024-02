Napoli, Kvaratskhelia può cambiare ruolo

Con difficoltà e sofferenza il Napoli riesce a portare a casa una vittoria importante contro il Verona, per la corsa al quarto posto. Cyril Ngonge ( rete poi rettificata come autogol di Dawidowicz), e alla perla di Kvaratskhelia che non segnava dalla 16ima giornata.

L’attaccante georgiano durante la partita è stato spostato nel ruolo di trequartista, facendo spostare Lindstrom sulla fascia sinistra (suo l’assist per il gol del pareggio azzurro), così Mazzarri è riuscito a passare al 4-2-3-1.

Grazie a questo cambio modulo il Napoli è riuscito a cambiare la partita, facendo alzare il baricentro e ad essere più offensivo. Il 77 azzurro nella posizione centrale, ha avuto più libertà per agire e all’87 minuto è riuscito a trovare la fantastica rete che porta la sua squadra in vantaggio. Questo esperimento di accentrare Kvara ha funzionato, e mister Mazzarri potrebbe riproporlo in futuro, per provare a ribaltare una situazione di svantaggio.