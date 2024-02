Gifuni: “Ho rivisto il Napoli di Spalletti contro il Verona, su Lindstrom…”

Gianluca Gifuni, giornalista e speaker di Radio Marte e corrispondente Mediaset, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra azzurra ai microfoni di “Forza Napoli Sempre”. Ecco le sue parole: “Contro il Verona abbiamo assistito ad una buona manovra nei primi 20 minuti: si è finalmente rivisto il Napoli di Spalletti, nella prima parte ha fatto bene ed è stato brillante“.

Ha analizzato poi il rendimento di Jesper Lindstrom: ” L’attaccante danese sta crescendo, però non è un tornante; non rincorre spesso l’uomo, non fa parte delle sue caratteristiche. Non ha fase difensiva, e spesso sembra essere farraginoso con il pallone tra i piedi: spesso l’ex Eintracht non trova la soluzione migliore e si intestardisce con i dribbling“.