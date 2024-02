Amoruso: “Mazzarri ha le carte in regola per fare bene, vi spiego”

Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tv Play per parlare di Walter Mazzarri e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Non me lo sarei immaginato, però io ho un rapporto speciale col mister. Lo sento e sono contento che sia tornato a Napoli. Peccato essere arrivato nel momento un po’ peggiore, soprattutto quando è subentrato lui in tante partite è stato veramente sfortunato, con l’Inter con il Real Madrid e tante altre sconfitte. So benissimo e conosco la qualità del suo lavoro e la passione del Mazzarri allenatore, quindi sono convinto che possa tornare a fare cose importanti anche con il Napoli da qui a fine stagione”.