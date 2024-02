Dalla Polonia – Dumanovski: “Non mi spiego l’esclusione di Zielinski dalla Champions, ADL poteva trattenerlo. Inter? Scelta giusta”

Piotr Dumanovski, giornalista polacco di Eleven Sports Polonia, è stato intervistato da Radio Punto Nuovo durante il programma Punto Nuovo Sport e ha speso alcune parole sulla situazione attuale di Piotr Zielinski, la sua esclusione dalla lista UEFA e sul suo probabile addio in estate.

Il giornalista polacco, in merito alla recente vittoria di Zielinski come miglior giocatore polacco dell’anno, si è espresso così: “Piotr, per la prima volta, è stato eletto miglior giocatore polacco dell’anno. Dopo la vittoria dello Scudetto, meritava questo premio”.

Riguardo l’esclusione dalla lista Champions del centrocampista polacco, Dumanovski non si è risparmiato: “In Polonia nessuno si aspettava questa esclusione, è stata una notizia molto sentita. Vederlo escluso dalla Champions League è strano; è pur vero che i suoi ultimi mesi non sono stati al top, ma non mi spiego questa esclusione. Piotr è stato importante per la squadra e soprattutto per la vittoria dello Scudetto“.

Inoltre, riferendosi al mancato rinnovo del contratto e l’approdo ormai vicino all’Inter di Zielinski, il giornalista ha speso alcune parole sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Se il presidente avesse voluto trattenere Piotr, l’avrebbe fatto. Non ha presentato una buona offerta ed ora è tardi. L’Inter sembra essere la scelta adatta a lui; nonostante il centrocampo nerazzurro sia completo, sono convinto che riuscirà a trovare lo spazio e che diventerà un punto di riferimento per la squadra. Magari lì vincerà il suo secondo Scudetto“.