Morabito sgancia la bomba: “Il Napoli è attivo su Vanat per il post Osimhen!”

L’agente Fifa Vincenzo Morabito, ha rilasciato delle dichiarazioni tramite Chiamarsi Bomber e ha svelato il nome dell’attaccante che segue il Napoli per il post Osimhen. Si tratterebbe del classe 2002 di proprietà della Dinamo Kiev Vladyslav Vanat, centravanti ucraino che avrebbe un costo di 15-20 milioni di euro.

Queste le parole di Morabito: “Il sostituto di Osimhen? So che il Napoli è attivo in Ucraina. E’ interessato al centravanti della Dinamo Kiev Vladyslav Vanat, che è valutato 15-20 milioni di euro. Il budget che il Napoli ha fissato per l’attaccante è di 15-20 milioni“.