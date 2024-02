Ieri sera alla Domenica Sportiva su Rai2 è intervenuto Lele Adani per parlare della situazione del Napoli dopo la sfida contro Hellas Verona.

“Il Napoli ha bisogno urgentemente di Osimhen. Non è più il Napoli spumeggiante e dominante di Spalletti, non c’è stato una grande cambio di direzione con la nuova guida tecnica del mister Mazzarri, il mister sta facendo fatica ed ha bisogno delle giocate dei singoli. C’è ancora tanta strada per il Napoli”.