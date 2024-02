Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il Napoli riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio presso l’SSCN Konami Training Center.

La squadra azzurra si prepara per la prossima partita contro il Milan, in programma domenica a San Siro per la 24ª giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 20:45.