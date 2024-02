Dall’Inghliterra – Victor Osimhen al centro delle vicende di mercato

Secondo il Telegraph Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, è al centro di numerose speculazioni riguardo al suo futuro. Secondo fonti, ci sono tre o quattro club principali che sembrano interessati a garantirsi la sua firma nella prossima stagione. Questi club includono Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Osimhen ha dimostrato di essere una forza nel campionato italiano, contribuendo in modo significativo alla storica marcia del Napoli verso il suo primo titolo di Serie A in oltre 30 anni.

Con 26 gol in 32 partite di Serie A nella stagione 2022/2023, ha dimostrato una notevole consistenza nel segnare gol. Inoltre, la sua esperienza nelle competizioni europee, con 11 gol in 19 partite tra Champions League ed Europa League, dimostra che può competere al massimo livello. Sebbene le voci di mercato abbiano collegato Osimhen a molti club di alto livello, sembra che i club sopra menzionati siano i principali contendenti per la sua firma. La sua clausola di 130 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo, ma il suo talento e la sua capacità di segnare gol lo rendono un obiettivo ambito per le squadre di tutta Europa . Sarà interessante vedere quale squadra avrà la meglio nella corsa per Osimhen e quale maglia indosserà nella prossima stagione.