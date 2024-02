Il Roma – Napoli sesta squadra tra le prime nove per reti siglate: serve un cambio di rotta

Il Napoli ad oggi è solo la sesta squadra tra le prime nove per marcature messe a segno.

Un fattore, questo in zona offensiva, che va rovesciato in toto se l’obiettivo finale è il raggiungimento della Champions League. Ne ha parlato stamane Il Roma, il quale ha sottolineato l’assenza del miglior marcatore stagionale, ovvero Victor Osimhen, a quota 7 goal in 13 gare: “L’attacco del Napoli s’è immiserito, è il sesto tra le prime nove squadre in classifica. Venti gol in meno dell’Inter, sei in meno della Roma che non ha proprio fulmini di guerra per colpire. Il primo cannoniere azzurro è Osimhen (7 reti) che ha giocato 13 partite su 21. Kvaratskhelia ha fatto peggio: 5 reti in 19 partite”.