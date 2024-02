Biasin su Zielinski: “Gran colpo a zero per l’Inter”

Fabrizio Biasin, giornalista per l’Interista, ha parlato del prossimo acquisto dei nerazzurri: Piotr Zielinski. A confermare il trasferimento è staro lo stesso presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha dato ragione alle voci riguardanti il futuro del polacco, che andrà a Milano al termine della stagione in corso. Ecco le parole di Biasin:

“Il Napoli ha escluso dalla lista Champions Zielinski. Il polacco – non è un mistero – vestirà il nerazzurro a partire dalla prossima stagione, con lui bomberone Taremi. Trattasi di due colpacci a parametro zero (commissioni escluse), l’arma prediletta del tandem Marotta-Ausilio per tenere i nerazzurri a livello anche in assenza di grano sonante”.