Il Roma – Nel Napoli goal solo dagli attaccanti: il dato dei centrocampi in rete è bassissimo

Il Napoli non segna da diverse gare e in tutto l’arco del campionato è stato accompagnato quasi sempre dalle sole reti degli attaccanti.

L’edizione de Il Roma ne ha parlato stamane, soffermandosi sui dati che riguardano le marcature in mediana, il cui numero è davvero basso. Un segnale delle poche conclusioni che arrivano dalla distanza: “Nel Napoli, se non segnano gli attaccanti, che segnano poco, non segna nessuno. Dai centrocampisti la miseria di due gol da Elmas che è andato via, due da Zielinski in rottura prolungata con la società, un gol da Gaetano appena ceduto in prestito al Cagliari. Il Napoli non tira da fuori area e sfrutta poco i calci piazzati. Se il Verona si arrocca intasando l’area sarà opportuno mirare la porta dalla distanza”.