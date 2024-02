Il Mattino – Zielinski fuori dai piani del Napoli: le alternative in rosa sono Lindstrom e Traorè

Piotr Zielinski dirà addio al Napoli il 30 giugno 2024.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, questa situazione può creare problemi di alternative in casa Napoli, che attualmente ha a disposizione solo Lindstrom e Traorè per sostituire tatticamente il polacco: “Nel ruolo dell’esperto polacco ci sono Lindstrom, costato 25 milioni e raramente utilizzato in questa stagione (il presidente ha snocciolato i dati delle sue partite in due ruoli ma in altro club), e Traoré, reduce da un periodo di inattività dopo la malaria. Non il massimo, al momento”.