Cronache di Napoli – Servono i goal di Kvara a questo Napoli: il georgiano non segna dal 16 dicembre

Kvara deve ritornare al goal, il Napoli ha bisogno delle sue reti.

Secondo quanto riportato stamane da Le Cronache di Napoli, infatti, il suo goal con la maglia azzurra manca dal 16 dicembre, circa due mesi di digiuno dal goal. Dati statistici, quelli del georgiano, che in generale non replicano quanto di buon fatto lo scorso anno: “Una crisi offensiva che ha coinvolto pienamente Kvara. L’ultima rete del georgiano risale al 16 dicembre contro il Cagliari, il solo gol firmato da Khvicha nelle ultime 7 partite di campionato, 10 se si considerano anche quella di Coppa Italia e le due di Supercoppa. Certo Kvara, pur tra alti e bassi, ha messo insieme 5 gol e 4 assist in 19 partite ma questi numeri se confrontati con quelli delo scorso (12 reti e 13

assist in 32 gare solo di campionato) impallidiscono”