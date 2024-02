TuttoSport – La sconfitta della Fiorentina può rilanciare il Napoli

Il Napoli può rilanciarsi in classifica con una vittoria contro il Verona.

Lo dice una classifica piuttosto ballerina che recita una piena bagarre per la lotta Champions. Ne ha parlato stamane anche TuttoSport, secondo cui gli azzurri accorcerebbero proprio in zona UCL grazie alla sconfitta della Fiorentina a Lecce e la speranza di un pareggio nel match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio: “L’allenatore punta alla vittoria (sarebbe la quinta della sua gestione) per scalare la

graduatoria scavalcando la Fiorentina che si è fermata a Lecce e pensando ad Atalanta-Lazio con gli occhi ingordi di chi auspica nel pareggio”.