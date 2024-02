Tuttosport – “Caso Zielinski, il Napoli aveva offerto 5 milioni ma ha accettato l’ingaggio da 4.5 dell’Inter”

Fa rumore la notizia dell’esclusione dalla lista UEFA di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco non sarà neanche in panchina nella doppia sfida di Champions League contro il Barcellona di Xavi.

L’edizione odierna di Tuttosport, in merito alla decisione da parte della società azzurra, dedica spazio ad alcuni dettagli riguardo il rinnovo del contratto proposto a Zielinski dal Napoli: “Una decisione forte che non fa altro che confermare, indirettamente, la volontà del centrocampista polacco di non rinnovare il contratto col Napoli e lasciare la squadra il 30 giugno. Nonostante un’offerta da 5 milioni, Zielinski accetterà quella da 4.5 milioni per 4 anni dell’Inter“.