L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano l’attaccante del Napoli ha staccato il pass per le semifinali del torneo mantenendo vivo il sogno di alzare il trofeo. La Nigeria è stata trascinata ancora dall’atalantino Lookman, che ha segnato il gol decisivo contro l’Angola. I tifosi azzurri però seguendo la gara, avranno sicuramente avuto qualche attimo di terrore, in quanto Osimhen proprio allo scadere è rimasto a terra, uscendo in barella. L’attaccante tuttavia ha rifiutato, in quanto non era nulla di grave. Il Napoli dunque dovrà far ancora a meno del proprio bomber, che di conseguenza salterà anche la sfida dell’11 febbraio contro il Milan