L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulle scelte in attacco di Walter Mazzarri in vista della sfida contro il Verona. Secondo il quotidiano Mazzarri domani punterà su Giovanni Simeone per restituire agli azzurri verve offensiva, per puntare con decisione al quarto posto. L’argentino sarà il punto di riferimento offensivo in attesa di Osimhen. Dubbi non ce ne sono. Simeone lo sa e vuole ripagare la fiducia. Mazzarri affiderà a lui le chiavi del tridente che torna una certezza del Napoli dopo la parentesi Lazio.