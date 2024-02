La SSC Napoli comunica che dalle ore 12:00 di lunedì 5 Febbraio saranno in vendita i biglietti per Napoli-Genoa, di sabato 17 Febbraio 2024 alle ore 15:00. La vendita libera dei biglietti partirà dalle ore 12:00 di Lunedì 5 Febbraio e terminerà ad esaurimento posti. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. I prezzi per la partita Napoli vs Genoa saranno i seguenti:

CURVE INFERIORI 14 €

CURVE SUPERIORI 30 €

DISTINTI INFERIORI 40 €

DISTINTI SUPERIORI 50 €

TRIBUNA NISIDA 65 €

TRIBUNA POSILLIPO 90 €