L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul nuovo acquisto del Napoli Hamed Junior Traorè. Secondo il quotidiano Junior Traorè domani potrebbe vedere, in vista della gara casalinga contro il Verona, la sua prima convocazione in azzurro. Ed è proprio l’ivoriano ad avere la responsabilità relativa all’ esclusione di Demme dalla rosa azzurra per problemi relativi alla lista di Serie A.