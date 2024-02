Il Mattino – È napoletana la più brava dei ds diplomati a Coverciano!

“Un’esigenza per me, umana e professionale. Con professori che hanno saputo trasmetterci tanto”, ha raccontato al quotidiano Il Mattino Manuela De Luca, una dei diplomati all’ultimo corso tenuto dalla FIGC a Coverciano per diventare direttori sportivi. La ragazza, napoletana, è stata la più brava tra gli studenti. Per questo, ha ricevuto una borsa di studio pari all’importo versato per l’iscrizione.

Tra i suoi docenti c’erano anche Luciano Spalletti e Gigi Buffon. In realtà, Manuela non è un volto nuovo nel mondo del calcio: è sociologa e dirigente del Napoli femminile. Grande soddisfazione, infatti, per il club azzurro che ha celebrato sui social la dirigente con una torta ad hoc.