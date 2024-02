CdM – Mazzarri ne recupera sei per il Verona, ma resta un nodo. I dettagli

Dopo la totale emergenza di Roma, il Napoli recupera sei calciatori in vista della sfida di domani alle ore 15 contro il Verona. Ritornano Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, squalificati in Supercoppa. Anguissa ha visto eliminare il suo Camerun nel “derby” contro la Nigeria di Osimhen e quindi sarà disponibile. Natan ha smaltito l’infortunio alla spalla, partirà comunque dalla panchina. Traorè è finalmente arruolabile. Con il ritorno degli interpreti giusti, Walter Mazzarri potrebbe quindi ritornare al 4-3-3, provato anche in allenamento con il 3-4-3. Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui completerebbero la difesa a 4; il trio di centrocampo potrebbe essere composto da Anguissa, Lobotka e Cajuste. Simeone sarà supportato in attacco da Politano e Kvaratskhelia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.