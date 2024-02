Da Milano – L’Inter ha già bloccato Taremi e Zielinski

A 1 Football Club, trasmissione di 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio. Il giornalista di PassioneInter, ha confermato quelle che sono le sensazioni di tutti: Piotr Zielinski non gioca perché già promesso sposo dell’Inter. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Si ritiene soddisfatto del mercato dei nerazzurri?

“L’Inter non aveva bisogno di fare grandi innesti, se non trovare una occasione in attacco. Purtroppo, non c’è stata la possibilità di prenderlo. Sanchez, infatti, non ha accettato l’offerta dei sauditi. La dirigenza, però, ha già bloccato Taremi e Zielinski per il prossimo anno. Il polacco non sta giocando proprio per questo motivo, a mio avviso. Inoltre, l’arrivo di Buchanan è da intendersi in funzione di una probabile cessione di Dumfries in estate”.