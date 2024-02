TMW – Napoli, in estate via Osimhen e forse Kvaratskhelia

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, Andrea Losapio ha commentato il calciomercato delle squadre della Serie A. In particolare, il giornalista ha affermato che non solo Osimhen, ma anche Kvaratskhelia potrebbe essere ceduto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La Juventus ha preso Alcaraz, un bel colpo ma con cifre che sono francamente troppo alte per essere vere. Un po’ come per Ngonge: 20 milioni dal Napoli, quando il Verona la settimana prima litigava per i 13-15 con la Fiorentina (ma nessuno che li offriva, l’Aston Villa si era fermato a 10), sembrano davvero una manna dal cielo per un club che doveva fare +25 in una sessione di mercato per evitare scossoni estremamente negativi. Il Napoli ha fatto un mercato a saldo zero: presi 25 per Elmas, spesi 20 per Ngonge, 2 per Mazzocchi, 2 per Traoré, qualche centinaia di migliaia di euro per Dendoncker. Et voilà, considerando che Mazzarri di fatto non è l’allenatore della prossima stagione. In estate via Osimhen (130?), forse Kvaratskhelia, chissà chi altro. De Laurentiis non voleva spendere e non l’ha fatto”.