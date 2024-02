Pedullà: “Manolas-Salernitana, il greco non è convinto. Vi spiego”

La sessione invernale del mercato è conclusa. Discorso differente merita invece il calciomercato degli svincolati. Ancora tanti i movimenti in Serie A per sistemare le rose per la seconda parte di mercato. La Salernitana, dopo aver tesserato Jerome Boateng, tenta un altro colpaccio in pochi giorni: l’ex Napoli Kostas Manolas. I granata insistono, ma il greco non sembrerebbe convinto. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ha spiegato: “La Salernitana sta spingendo per Kostas Manolas da almeno un paio di sere e aspetta una risposta rapida anche per una questione di lista. Tuttavia il difensore greco svincolato non è convinto, c’è distanza e sta prendendo tempo. Vedremo quale sarà l’eventuale offerta del Verona per Manolas che ha anche qualche proposta dall’estero”.