Montefusco: “Mazzarri deve decidere di testa propria. Zielinski? Deve dimostrare che può dare ancora tanto”

Vincenzo Montefusco è stato a Forza Napoli Sempre, programma radiofonico di Radio Marte. L’ex centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sui nuovi acquisti del Napoli e si è soffermato sulla situazione di Zielinski. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Dendocker è un elemento che può giocare sia in difesa che in linea mediana. Gli altri 10 sono quelli dello scorso anno che hanno meravigliato tutti, non capisco perché non possono fare bene di nuovo. Hanno anzi uno stimolo in più per fare bene con i nuovi acquisti. Diamo tempo a Mazzari, con l’organico al completo, di poter allenare e fare bene. Se il Napoli mettesse fuori lista Champions Zielinski commetterebbe un errore. (clicca qui per leggere le liste Uefa e Serie A) Però sta pure al ragazzo dimostrare di voler dare ancora tanto al Napoli. Non dimentichiamo il valore assoluto di Zielinski, non dimentichiamo che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti dello scudetto, ed anche quest’anno ha iniziato molto bene il campionato. Un calciatore di quel livello deve essere gestito meglio. Nelle ultime partite lo avete visto, ha fatto pensare a tutti di giocare senza concentrazione perché distratto dal mercato: deve giocare, ma farlo come sa, rendendo al meglio. Va motivato, l’allenatore deve chiamarlo in causa in questo senso. O almeno così farei. Il Napoli ha un grande attacco: chi altri può vantare Raspadori e Simeone in panchina. La difesa a 4 abbandonata definitivamente? Non lo so, ma è chiaro che Mazzarri che deve decidere, deve fare quello che sa fare, con la difesa a tre lo vediamo più sicuro lui e anche la sua squadra. Mi auguro solo che Mazzarri decida di testa sua, qualsiasi cosa decida di fare. Poi, inutile girarci intorno, il destino di noi allenatori è legato sempre ai risultati. Contro il Verona, che gioca con una sola punta, si può cambiare qualcosa. Per esempio, Di Lorenzo, che non vedo al meglio come braccetto destro, in questo caso potrebbe farlo perchè servono calciatori che impostano e non c’è necessità di marcare gli attaccanti avversari”.