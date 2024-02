CdS – Addio Osimhen, tutti i possibili eredi

Victor Osimhen ha rinnovato il contratto lo scorso mese. Al suo prolungamento, Aurelio De Laurentiis è riuscito a inserire la clausola rescissoria di 130 milioni. Tutti contenti: Victor, che potrà lasciare Napoli almeno a giugno o luglio e il patron, che avrà la possibilità di rimpiazzarlo adeguatamente grazie ai soldi che riceverà.

A proposito di rimpiazzare Osi, il Corriere dello Sport ha proposto la lista dei suoi possibili successori. Fra i nomi nuovi c’è Boniface, che il quotidiano diretto da Zazzaroni ha definito “un altro Victor”, più alto di cinque centimetri. Attualmente, milita nel campionato tedesco, al Bayern Leverkusen. Spostandoci in Olanda, nel Feyenoord gioca un certo Santiago Gimenez, più basso. Senza dimenticare Jonathan David del Lille, nome già spuntato questa estate. Intanto, ricorda il Corriere dello Sport, in Italia “frizza, sgomma e segna Joshua Zirkzee, cognome da zanzara e fisico da lanciere del Bengala, 1,93, possente e agile come un cobra. Napoli impazzirebbe”.