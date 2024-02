Liste Serie A e Champions, la scelta su Zielinski e Demme

Il Napoli, sui propri siti ufficiali, pubblica le liste per la Serie A e per la Uefa Champions League.

Tra il Napoli e Zielinski è finita nei peggiori dei modi, il centro campista polacco è fuori dalla lista Champions. Fuori dalla lista Champions anche il neo acquisto Dendoncker, che a questo punto dovrà essere utilizzato solo in campionato. Destino diverso invece per il centrocampista tedesco Diego Demme che è stato escluso sia nella lista Champions che in quella per il campionato.

Lista Serie A:

CAJUSTE

DENDONCKER

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

ZIELINSKI

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK

Lista Champions League:

CAJUSTE

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK