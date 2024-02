Cdm – Lavezzi prima di ammalarsi aveva giurato di tornare al Maradona

L’ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi è attualmente ricoverato in clinica in Argentina per ipomania, un disturbo psichiatrico cronico che colpisce l’umore. I tifosi partenopei sono molto legati all’argentino e l’hanno dimostrato con striscioni allo stadio e con messaggi di solidarietà. Il Corriere del Mezzogiorno rivela una importante notizia:

“L’argentino è stato uno dei primi a inviare un messaggio a Walter Mazzarri per complimentarsi con lui dopo che è stato ufficializzato il suo ritorno alla guida del Napoli. È rimasto molto legato al tecnico toscano, tanto da promettergli di andare al Maradona per seguire i suo Napoli. Poi, le condizioni di salute del Pocho sono precipitate”