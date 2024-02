Pioli: “Le voci su Conte al Milan? Un pochettino mi annoia…”

Stefano Pioli ha risposto alle domande dei cronisti nella conferenza stampa prepartita. Domani, infatti, il Milan sarà impegnato nella trasferta a Frosinone. In particolare, i giornalisti presenti in sala hanno chiesto al tecnico di Parma se gli danno fastidio le voci che indicherebbero Antonio Conte come suo successore sulla panchina. Questa la sua risposta:

“Non mi dà nessun fastidio, un pochettino mi annoia, ma questo nel calcio moderno è abbastanza normale… Due colleghi hanno annunciato 5 mesi prima il loro abbandono di panchine prestigiose. Ciò che conta è che io e i miei giocatori vogliamo dimostrare il nostro valore fino a fine stagione, poi vediamo. per gli incontri che ho avuto e gli allenamenti fatti sono convinto che la squadra sia consapevole del momento e che la stagione sia ancora lunga”.