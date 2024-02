Ufficiale il trasferimento nella Capitale di Tommaso Baldanzi, il 20enne passa così dall’Empoli alla Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi hanno depositato il contratto del classe 2003 in lega nel pomeriggio e hanno reso note le cifre per il suo acquisto. Per l’ex obiettivo del Napoli il trasferimento è a titolo definitivo, con i giallorossi che per acquistarlo pagheranno 10 milioni di euro più 5 di bonus.