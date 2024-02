Ceccarini: “Nelle idee di ADL c’è ora un allenatore giovane, una soluzione la può rappresentare Palladino”

Il direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Tmw Radio del possibile nuovo allenatore azzurro. Secondo quanto affermato dal giornalista una soluzione potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino, attualmente impegnato col Monza. Queste le sue parole: “Forse il presidente del Napoli si è fermato su Italiano per la finale di Conference League persa nella passata stagione. Non si doveva fermare a guardare quella finale o l’episodio singolo, ma il percorso che lo ha portato lì. Nelle idee del presidente azzurro si trova ora un allenatore giovane, non credo sia Thiago Motta, ma Palladino potrebbe essere una soluzione. Conosco poco ADL, meglio invece i suoi collaboratori, ma sono sicuro una telefonata a Klopp la farà. Poi magari gli dice solo che viene a Napoli a mangiare, ma già in estate ha chiamato tutti”.