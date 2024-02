Marchetti: “Ostigard a 3 ha dato ottime risposte, in difesa potrebbe giocare anche Dendoncker”

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma Forza Napoli Sempre del mercato azzurro. Si è parlato dell’acquisto in difesa che non è stato fatto, della permanenza di Ostigard e del doppio ruolo di Dendoncker. Queste le sue parole: “Si aspettava il difensore centrale ma la società ha riflettuto, e ha capito, che a parità di caratteristiche e qualità, forse sarebbe meglio trattenere Ostigard. Credo che la trattativa per Perez sia saltata per il progetto tecnico che si è scelto di perseguire. Ostigard nella difesa a 3 ha dato risposte ottime, inoltre, considerando l’indisponibilità del norvegese ad andare all’Udinese, i bianconeri avrebbero avuto difficoltà a trovare un sostituto di Perez nelle ultime giornate di mercato. Nella difesa a 3 potrebbe giocare anche Dendoncker, dunque il Napoli in difesa è coperto anche dal punto di vista numerico”.