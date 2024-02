Tmw – Gaetano-Cagliari, le cifre dell’affare. Visite mediche fissate per domani

Gianluca Gaetano sarà presto un nuovo calciatore del Cagliari fino al termine della stagione, è da poco arrivata la fumata bianca. Il classe 2000 si trasferirà in prestito secco in Sardegna, dove proseguirà la sua annata. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb, la socetà isolana pagherà 200mila euro di prestito oneroso al Napoli, che è anche quella che maggiormente ha spinto per arrivare ad ottenere le prestazioni del ragazzo napoletano. Le visite mediche invece, sono fissate per la giornata di domani 2 febbraio.