Il Napoli vuole blindare Kvara: atteso contatto tra ADL e il suo entourage

Le dichiarazioni dell’agente di Kvara sul rinnovo sono state una doccia fredda per i tifosi del Napoli, ma la questione verrà presto affrontata e risolta prima dell’estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, il calciatore e il suo entourage aspettano una chiamata dal Napoli per discutere su durata e adeguamento del nuovo contratto. Attualmente il georgiano guadagna 1,4 milioni e ADL sa che dovrà offrire almeno 3 milioni per sedersi a trattare. Il tempo c’è, meglio però arrivare alla fumata bianca il più presto possibile per evitare sirene estere sempre in agguato.