Zambo Anguissa è pronto a riprendersi il Napoli. Il camerunense è tornato ieri ad allenarsi con i compagni dopo la delusione per l’uscita dalla Coppa d’Africa e ora punta il Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, domenica sarà titolare al fianco di Lobotka per ridare forza e fisicità al centrocampo azzurro. Sono prossimi al rientro anche Natan e Olivera che negli ultimi giorni sono tornati ad allenarsi in campo.