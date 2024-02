Gazzetta – Traorè verrà convocato per Napoli-Verona. Parte il suo percorso di rilancio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Hamed Junior Traorè, acquisto del mercato di gennaio del Napoli. L’ivoriano arriva dal Bournemouth e avrà la possibilità di riscattarsi in maglia partenopea. Non sarà però inserito in lista Champions, nella quale possono essere inseriti solo tre nuovi calciatori. Questi saranno Ngonge, Mazzocchi e Dendoncker. Le sue chances andranno giocate in campionato, nella quale la sua duttilità lo può trasformare in un prezioso jolly per Walter Mazzarri. Può infatti giocare sia da mezzala in un 4-3-3 che da trequartista. Domenica, in occasione di Napoli-Hellas Verona, verrà finalmente convocato in azzurro, dove inizerà il nuovo viaggio della sua carriera, pur accomodandosi in panchina.