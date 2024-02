Gazzetta – Finale triste e ingeneroso per Demme, rimarrà fuori rosa

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Diego Demme, la cui prospettiva sembra essere quella di finire confinato ai margini della rosa, a meno di una cessione last minute. Come riportato dal quotidiano, non c’è più posto per lui nella lista, visti gli arrivi del mercato di gennaio. Il suo posto sarà rilevato da Hamed Junior Traorè, arrivato dal Bournemouth e in cerca della condizione migliore. La rosea prosegue accennando a quanto fatto dal tedesco nella sua esperienza partenopea, accennando ai suoi meriti nella conquista dell’ultima Coppa Italia e al suo impegno anche da gregario: “Una doccia gelata per Demme, professionista esemplare che ha già dovuto ingoiare il boccone amaro di essere escluso dalla lista Champions ad inizio stagione. Un finale triste, ingeneroso nei confronti di un calciatore che non ha mai fatto mancare il suo impegno”.