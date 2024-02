Gazzetta – Anguissa, gesto da leader mentre era in Coppa d’Africa. Il retroscena

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di André-Frank Zambo Anguissa, tornato a disposizione di Walter Mazzarri dopo l’eliminazione del suo Camerun in Coppa d’Africa. Come riportato, il calciatore è divenuto un vero e proprio leader dello spogliatoio, tanto da non far mancare il suo sostegno ai compagni di squadra anche quando è stato impegnato con la sua Nazionale. Durante i giorni della Supercoppa Italiana infatti, si è fatto sentire mandando messaggi e incitando i compagni, secondo quanto scritto. L’ex Fulham è uno dei leader dello spogliatoio, e la sua presenza sposta. Ora dovrà farlo in un Napoli rigenerato e con una condizione atletica notevolmente migliorata.