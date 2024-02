È fatta per l’approdo di Gianluca Gaetano al Cagliari. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, sul proprio profilo X. Il centrocampista, prodotto del vivaio del Napoli, concluderà questa stagione in prestito secco in Sardegna. Nel corso dell’annata 2023/24, ha totalizzato 13 presenze e realizzato un gol con in maglia partenopea, in occasione della partita Lecce-Napoli 0-4. Di seguito, il tweet del collega.